Sparatoria all’aeroporto di Hollywood-Fort Lauderdale in Florida

06/01/2017

Almeno cinque i morti, una decina i feriti – Il killer è stato catturato – Ignote le cause

Una sparatoria è avvenuta oggi a mezzogiorno all’aeroporto internazionale Hollywood-Fort Lauderdale.

L'aeroporto si trova tra le città di Hollywood Florida e Fort Lauderdale, a una trentina di miglia a nord da Miami e a una ciquantina a sud da Palm Beach.

Un uomo si è recato al ritiro bagagli del terminal 2, in quanto è più facile entrare che al check in, e ha aperto il fuoco – sembra con una pistola – in faccia alla gente gente che si trovava lì.

I morti risultano essere cinque e i feriti una decina.

Sono subito intervenute le squadre speciali di polizia e dell’FBI, che hanno catturato e il killer.

Non si sa nulla sulle motivazioni del gesto. Secondo i presenti, quando ha sparato il killer non ha gridato nulla che potesse far risalire il gesto a qualche organizzazione terroristica.

© Riproduzione riservata