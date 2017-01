Conclusa la Coppa Trentino Alto Adige di pallavolo

06/01/2017

Vincono Anaune Pallavolo al maschile e Alta Valsugana Volley al femminile





Sono Alta Valsugana Volley e Anaune Pallavolo le squadre vincitrici dell'edizione 2016/2017 della Coppa Trentino Alto Adige.

Nella giornata di oggi la zona dell'Alta Valsugana ha ospitato le due final four, maschile e femminile, del trofeo riservato alle squadre di pallavolo dei campionati regionali.

Al termine di una giornata di interessanti ed equilibrate gare a spuntarla sono stati la compagine maschile dell'Anaune, vittoriosa in finale 3-1 sull'Ausugum Borgo, e quella femminile dell'Alta Valsugana Volley padrona di casa che nella finalissima l'ha spuntata in quattro set sull'Us Sopramonte.

Due finali, andate in scena sul parquet dell'istituto Marie Curie di Pergine Valsugana, alle quali ci si è arrivati dopo quattro semifinali molto combattute giocate nella mattinata di oggi.

Semifinali nelle quali, in campo maschile, Anaune ed Ausugum hanno strappato il pass per la finale dopo un doppio 3-0 contro, rispettivamente, Trentino Volley ed Argentario Calisio.

In campo femminile, invece, nelle semifinali del mattino l'Us Sopramonte ha avuto la meglio per 3-1 sui Solteri Ata nella stracittadina del capoluogo mentre l'Alta Valsugana ha piegato, in rimonta da 0-2 a 3-2, la Pallavolo Rovereto.

Le vincitrici della Coppa Trentino Alto Adige prenderanno parte alla Coppa Triveneto nel giorno di Pasquetta ed alla Supercoppa del Trentino, che si terrà invece a fine stagione.

Gli allenatori delle squadre maschili e femminili hanno poi votato come Mvp di questa giornata due palleggiatori, Giovanni Binioris dell'Ausugum Borgo e Lorena Zanei dell'Alta Valsugana Volley.



Tutti i risultati di questa giornata

Semifinali maschili

Anaune Pallavolo – Diatec Trentino 3-0

(25-20, 25-17, 25-17)

Argentario Calisio – Ausugum Borgo 0-3

(22-25, 24-26, 25-27)



Finalissima

Anaune Pallavolo – Ausugum Borgo 3-1

(27-29, 25-23, 25-23, 25-20)



Classifica finale

1. Anaune Pallavolo

2. Ausugum Borgo

3. Argentario Calisio e Diatec Trentino



Semifinali femminili

Alta Valsugana Volley – Pallavolo Rovereto 3-2

(22-25, 23-25, 25-9, 25-18, 15-9)

Usd Sopramonte – Trento Volley 3-1

(25-23, 25-19, 24-26, 25-22)



Finalissima

Alta Valsugana – Usd Sopramonte 3-1

(25-16, 25-21, 17-25, 25-15)



Classifica finale

1. Alta Valsugana Volley

2. Usd Sopramonte

3. Pallavolo Rovereto e Trento Volley

