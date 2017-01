Auditorium Melotti di Rovereto, definiti gli ambiti d’uso

06/01/2017

Ampliata a favore del comune la convenzione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Il Comune di Rovereto ha meglio definito gli ambiti d’uso dell'Auditorium Melotti all'interno della proposta culturale cittadina, dato in gestione al Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

Comune e Centro sono legati da una convenzione siglata nel novembre 2015 in vigore fino al 30 settembre 2020 (approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 182 di data 13.10.2015).

A distanza di un anno dalla stipula della convenzione l'Amministrazione comunale, sulla base delle proprie necessità ha ritenuto di chiedere al Centro Servizi Culturali Santa Chiara la modifica dell'art. 10 portando a 10 il numero delle gratuità (attualmente 5), rinunciando ad utilizzi a tariffa agevolata considerato che le associazioni culturali e del volontariato in genere (per i quali il Comune richiederebbe lo spazio), beneficiano già di tale agevolazione.



Tale richiesta consente al Comune di Rovereto di garantirsi un numero sufficiente di utilizzi gratuiti per poter proporre presso l'Auditorium Melotti manifestazioni culturali ed in generale di interesse pubblico, sia proprie che realizzate in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni del territorio che chiedono all'Amministrazione comunale un sostegno alle proprie iniziative, sostegno che si concretizza nella messa a disposizione di una struttura adeguata.

Il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara ha approvato la modifica della convenzione, così come proposta dal Comune che quindi estende e migliora quella siglata nel novembre 2015.



Il Centro metterà quindi annualmente a disposizione del Comune di Rovereto un massimo di 10 utilizzi dell'Auditorium Melotti per iniziative realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o in stretta collaborazione con associazioni, enti e istituzioni culturali.

Sono conteggiati come singolo utilizzo anche le richieste che impegnano la struttura per mezza giornata: mattina o pomeriggio/sera o per eventi e iniziative di breve durata come conferenze, proiezioni cinematografiche e simili.

© Riproduzione riservata