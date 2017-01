Pista lunga, la 1ª giornata degli Europei di Heerenveen in Olanda

06/01/2017

Nella giornata d'apertura della rassegna continentale, Francesca Lollobrigida 13ª nella classifica allround dopo il 10° posto sui 500 e il 14° sui 3.000

Francesca Lollobrigida, 25 anni - Credit: ISU.



Si apre con quattro gare la prima giornata dei Campionati Europei al via da oggi a Heerenveen, in Olanda.

Donne impegnate nelle prime due distanze valide per la classifica allround, con Francesca Lollobrigida, unica italiana sul ghiaccio, classificatasi al 10° posto nei 500 e 14ª nei 3.000.

La pattinatrice dell'Aeronautica Militare viaggia così in 13ª posizione nella classifica generale dell'allround.

Nelle prime due gare dello sprint Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle Predazzo) e Luca Zanghellini (V.G. Pergine) si piazzano invece rispettivamente 13° e 18° nei 500, mentre nei 1.000 chiudono Zanghellini al 18° posto e Nenzi al 19°, le stesse posizioni quest'ultime che i due ricoprono nella graduatoria generale dello sprint.



Questo il programma di sabato 7 gennaio

1.500 donne - Allround - ore 11

500 uomini - Sprint - ore 11.55

500 donne - Sprint - ore 12.25

500 uomini - Allround - ore 13

5.000 donne - Allround - ore 13.45

1.000 donne - Sprint - ore 14.50

1.000 uomini - Sprint - ore 15.30

5.000 uomini - Allround - ore 16.30

