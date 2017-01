Alpe Cimbra, gli appuntamenti dell’ultimo weekend natalizio

06/01/2017

Fine settimana con visita ai Forti, escursione notturna con ciaspole, concerto della banda e gala lirico

Dopo le splendide fiaccolate di ieri e dei giorni scorsi, nel Comprensorio dell’Alpe Cimbra proseguono gli appuntamenti nel weekend conclusivo della vacanze natalizie.

Infatti sono in calendario nella giornata odierna #Trentinoskisunrise con la magia dell’alba. Snow and breakfast at first light al rifugio Stella d’Italia.

Il secondo appuntamento della giornata odierna è alle 10.30 con la visita guidata a Forte Belvedere a Lavarone. Una tappa sui luoghi della Grande Guerra.

Nel pomeriggio – alle 16.30 – piccoli assaggi per grandi sapori a Lavarone, con degustazione formaggio Vezzena e prodotti tipici del Trentino.



Invece alle 17.30, sempre a Lavarone, in Biblioteca civica si terrà un incontro su Ci saranno anche le stelle. Alle 18 escursione notturna con le ciaspole sull’Alpe Cimbra in compagnia delle Guide Alpine.bandafolkfolgaria 1

Infine a Folgaria – alle 21 – nella chiesa parrocchiale di Carbonare il concerto della Banda Folkloristica di Folgaria e sempre alle 21 al cinema Teatro Paradiso si terrà il gala lirico di Capodanno, a cura dell’Associazione Ritorno all’Opera.

Domenica 8 gennaio – alle 16.30 – a Lavarone si terrà la tappa si «Alla scoperta del mondo delle api».

