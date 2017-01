Incendio di vaste proporzioni a Molina di Ledro

06/01/2017

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco volontari dell’Alto Garda, ma il vento alimenta le fiamme e il freddo congela l’acqua

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio nei boschi di Molina di Ledro, a circa 700 metri di quota.

I vigili del fuoco volontari dell’Alto Garda e Ledro stanno lavorando per impedire che le fiamme possano propagarsi, ma sono alimentate dal vento e il freddo rende difficile l’utilizzo dell’acqua.

Le operazioni di spegnimento dureranno tutta la notte.

Al momento non vi sono rischi per la popolazione, ma intanto si sta cercando di individuare le origini dell’incendio.

