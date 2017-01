Bolzano, scatta l’Operazione internazionale «Nockel»: un arresto

07/01/2017

L'operazione è della Squadra Mobile di Bolzano, in collaborazione con la Bundespolizei tedesca e il BK di Vienna, contro l’immigrazione clandestina

La Polizia di Stato di Bolzano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 decreti di perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti tutti responsabili del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’operazione, coordinata dalle Procure di Bolzano, Berlino e Vienna, è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile bolzanina in collaborazione con la Bundespolizei tedesca e del BK di Vienna (sotto la supervisione di EUROPOL).

Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà in tarda mattinata alla Questura di Bolzano alla presenza del nuovo Questore di Bolzano Dott. Giuseppe Racca.

