Concorso EconoMia: per partecipare, tempo fino al 15 febbraio

07/01/2017

Riguarda il Festival 2017 è rivolto a studenti di scuole secondarie e di secondo grado

C'è tempo fino al 15 febbraio per partecipare al concorso EconoMia, organizzato dal comitato promotore del Festival dell'Economia con la collaborazione del MIUR - Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, AEEE-Italia.

L'iniziativa è rivolta agli studenti delle ultime due classi di tutte le scuole secondarie superiori, licei, istituti tecnici e professionali e dell’ultimo anno dell’Istruzione e Formazione professionale.

Il contenuto del Concorso è collegato al Tema prescelto per l’edizione 2017: «La salute disuguale»; in palio, per 20 studenti, il soggiorno gratuito a Trento durante la manifestazione ed una somma di 200 euro.



Potranno partecipare al bando al massimo 15 studenti di ogni scuola, scelti a insindacabile giudizio della scuola stessa in base all’interesse e alla preparazione dimostrata dagli allievi sugli argomenti economici. Il numero minimo di studenti partecipanti per ogni scuola è di 2.

Il Concorso consiste nella partecipazione da parte degli studenti a una prova (item a risposta chiusa o aperta univoca più saggio breve) finalizzata a valutare le competenze acquisite con lo studio dei materiali e con le iniziative messe a disposizione delle scuole da parte del Comitato promotore.

La premiazione avrà luogo all’interno del programma dell’edizione 2017 del Festival dell’Economia di Trento. Il MIUR ha confermato EconoMia, per l’anno scolastico 2016-17, tra le competizioni del Programma nazionale per la promozione delle eccellenze.



Con questo importante riconoscimento alla gara che da quattro anni vede cimentarsi centinaia di studenti sui temi proposti dal Festival dell’Economia di Trento, i migliori piazzati tra i vincitori, oltre al soggiorno a Trento nei giorni del Festival e all’assegno di 200 euro, riceveranno un ulteriore premio da parte del Ministero e la possibilità di essere inseriti nell’Albo nazionale delle eccellenze.

La quinta edizione del concorso nazionale EconoMia è bandita dal Comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento (Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli Studi di Trento), l’Editore Laterza (responsabile della progettazione e organizzazione del Festival dell’Economia), in collaborazione con MIUR - Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, AEEE-Italia.

