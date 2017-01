Ricercato, se ne andava in giro tranquillamente sulla bici rubata

07/01/2017

Si tratta di un tunisino 26enne che, vedendo i Carabinieri, si era dato alla fuga con la bici. Raggiunto, è stato arrestato e nuovamente denunciato

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento hanno tratto in arresto un 26enne tunisino, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora, colpito da ordine di carcerazione emesso dall’ Autorità Giudiziaria Trentina a seguito dell’aggravamento di una misura che gli vietava la dimora nel capoluogo.



In particolare, i militari, nel corso di un servizio preventivo, nelle prime ore della mattina dell’Epifania notavano nel centro storico la presenza dello straniero che alla vista dell’autoradio si poneva alla fuga pedalando di brutto sulla bicicletta.

Raggiunto e fermato, dopo gli accertamenti che permettevano di verificare che sul suo conto pendeva il provvedimento di cattura, è stato portato in caserma.

Dopo le formalità di rito in via Barbacovi è stato portato al carcere di Spini di Gardolo.



Adesso, innanzi al Magistrato, dovrà rispondere anche dei reati di resistenza e di ricettazione della bicicletta che aveva utilizzato per sfuggire alla cattura, essendo stata rubata.

A tal proposito si allega la fotografia per collaborare nell’individuazione dei legittimi proprietari.





© Riproduzione riservata