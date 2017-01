Intervento del Soccorso Alpino sulla parete sud di Cima d'Asta

07/01/2017

Portato a valle con l’elicottero un alpinista veneto scivolato lungo un canalone ghiacciato

Oggi pomeriggio, alle 14.05, gli uomini del Soccorso alpino dell’Area operativa Trentino Orientale sono intervenuti, insieme all’equipaggio dell’elicottero di Trentino Emergenza per prestare soccorso a un giovane alpinista veneto scivolato per diversi metri lungo il Canalone dei Bassanesi, sulla parete Sud di Cima d’Asta, a quota 2.600 metri circa.

L’alpinista stava risalendo il pendio con i ramponi insieme ad altri due compagni (i tre stavano procedendo slegati) quando improvvisamente ha perso aderenza scivolando lungo il pendio particolarmente ghiacciato a causa delle bassissime temperature (circa - 10 gradi) e riportando dei traumi.



Subito i compagni di cordata hanno lanciato l’allarme, telefonando al Numero unico di emergenza.

L’area operativa Trentino Orientale, d’accordo con il Numero unico di emergenza, ha chiesto l’intervento immediato dell’elicottero e di una squadra di tecnici del Soccorso alpino.

Giunti sul posto i soccorritori hanno stabilizzato il ferito che è stato poi caricato con il verricello a bordo del mezzo aero e trasportato in ospedale.

I compagni di cordata, illesi, sono stati accompagnati a valle dagli uomini del Soccorso alpino.

