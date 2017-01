07/01/2017

Campionato regionale invernale di fossa olimpica, buona la prima al Trap Concaverde

>

Si è disputata il giorno dell’Epifania, al Trap Concaverde, la prima prova del campionato regionale invernale di fossa olimpica.

Sono stati oltre 250 i tiratori di tutte le categorie che hanno onorato il classico appuntamento d’inizio anno dalle pedane lonatesi, approfittando di una giornata dal cielo limpido e dal clima mite.

Grandi numeri per un campionato che, articolato in 8 prove di qualificazione sulla distanza dei 50 piattelli ciascuna a cui seguirà la finalissima da 75 lanci, si preannuncia esaltante e ricco di emozioni.



Il migliore di giornata è stato il «prima categoria» Nicola Minini, che ha centrato 48 dei 50 piattelli a scorrere in programma.

L’alfiere gussaghese del Poggio dei Castagni ha chiuso le due serie rispettivamente con 23 e 25 centri.

Nella categoria regina degli «eccellenza», il primato provvisorio è andato a Giacomo Buffoli (45/50), mentre Giorgio Giovanardi (46/50) e Italo Rubinelli (46/50) hanno chiuso davanti a tutti nella seconda e terza categoria.

Da segnalare anche le ottime prove del patron delle furie rosse monteclarensi Giorgio Pezzaioli (46/50) tra i veterani, di Piergiorgio Carrara (44/50) tra i master, della speranza azzurra di double trap Lorenzo Ferrari (45/50) tra gli juniores e di Giovanna Pasello (42/50) tra le Ladies.

A livello societario, le due corazzate del Poggio dei Castagni e del Tav Pezzaioli hanno chiuso con un ex equo (272/300) precedendo di 8 lunghezze i beniamini di casa del Tav Concaverde (264/300).



Il cammino che porterà alla finale del 26 febbraio, che si terrà nuovamente a Lonato, è ancora lungo, ma l’inizio fiammante di molti dei pretendenti al titolo lascia intravedere quanto la sfida sarà serrata.

© Riproduzione riservata