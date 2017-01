Il sindaco di Brentonico incontra il console del Marocco

07/01/2017

A Verona la cerimonia per il 17° anniversario del regno di Muhammad VI

Cittadini italiani e marocchini uniti dal Monte Baldo.

Nella sera di sabato scorso in Piazza Bra, alla Gran Guardia di Verona, si sono svolte le celebrazioni del diciassettesimo anno di salita al trono del Regno del Marocco di re Muhammad VI. Si tratta di un anniversario festeggiato in ogni sede di consolato di tutto il mondo.

Dopo essere salito al trono e aver chiuso col regime poliziesco del padre, Muhammad ha aperto al dialogo con l’opposizione, ha introdotto una riforma liberale del diritto di famiglia per garantire più diritti alle donne e nel 2003 si è schierato apertamente contro il fondamentalismo islamico.



Nel corso della cerimonia il sindaco di Brentonico e presidente del Parco del Baldo, Christian Perenzoni, ha consegnato alla console del Marocco Nezha Attahar la guida del Parco Naturale Locale del Monte Baldo.

Tra le 300 persone accolte per celebrare la ricorrenza, oltre a imprenditori, esponenti delle comunità religiose e amministratori locali, sono intervenuti anche alcuni rappresentanti della comunità marocchina in Trentino.

In un periodo storico dove l’integrazione e il dialogo tra popoli appare sempre più difficile, la cerimonia di sabato scorso ha costituito una nuova importante occasione per promuovere iniziative finalizzate allo scambio, alla reciproca conoscenza e all'integrazione dei cittadini marocchini residenti a Brentonico.

© Riproduzione riservata