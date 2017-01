Pista lunga, Francesca Lollobrigida 12ª agli Europei di Heerenveen

07/01/2017

La pattinatrice romana chiude al 12° posto della classifica allround, mentre dopo due prove Giovannini è 4° – Zanghellini e Nenzi 17° e 18° nella generale dello sprint



Francesca Lollobrigida, 25 anni, dodicesima agli Europei allround di Heerenveen. Credit: ISU



Finisce al 12° posto la corsa di Francesca Lollobrigida agli Europei di pista lunga in corso ad Heerenveen, in Olanda.

Nella seconda giornata della rassegna continentale la pattinatrice romana dell'Aeronautica Militare ha chiuso la prova sui 1.500 proprio al 12° posto in 2'03"12 senza così essere ammessa all'ultima gara, quella dei 5000.



Tra gli uomini nella generale dell'allround Andrea Giovannini risulta invece il migliore degli italiani con il 4° posto parziale in attesa delle prove di domani.

Alle sue spalle, rispettivamente in 10ª e 17ª posizione, Nicola Tumolero (Fiamme Oro Moena) e Davide Ghiotto (Cosmo Noale Ice).

Nelle gare di oggi il pinetano classe '93 delle Fiamme Gialle Predazzo ha conquistato un decimo posto nei 500, dove invece Tumolero si è classificato 13° e Ghiotto 20°, mentre nei 5000 ha chiuso in 4ª piazza, con il 23enne vicentino 9° e l'asiaghese classe '94 terminato 10°.



Per lo sprint Luca Zanghellini e Mirko Giacomo Nenzi chiudono il loro Europeo rispettivamente in 17ª e 18ª posizione della classifica generale dopo che nelle due prove di oggi il classe '92 campione nazionale della V.G. Pergine ha fatto 13° nei 500 e 17° nei 1.000, distanze su cui invece il compagno 27enne delle Fiamme Gialle Predazzo ha centrato rispettivamente la 16ª e la 18ª posizione.

Quattordicesima invece nella classifica parziale al femminile, dopo le prove odierne, Francesca Bettrone: la pattinatrice della Cosmo Noale Ice ha chiuso 15ª nei 500 e 13ª nei 1.000, distanze su cui si cimenterà anche domani nella terza ed ultima giornata degli Europei di Heerenveen.



Questo il programma previsto

Domenica 8 gennaio 2017

- 500 donne - Sprint - ore 13.30

- 1.500 uomini - Allround - ore 14.10

- 1.000 donne - Sprint - ore 15.10

- 10.000 uomini - Allround - ore 16

