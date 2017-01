CdM: Sofia Goggia torna sul podio, 2ª nel gigante di Maribor

07/01/2017

Ritrova il podio, il settimo stagionale tra gigante discesa e SuperG, dopo quattro gare senza punti

Goggia Sofia (Sestriere) esulta 10 12 2016Nel giorno dell’addio di Tina Maze, Sofia Goggia.

Grazie a una prova impostata tutta all’attacco, l’azzurra si si piazza seconda (stessa posizione ottenuta nella prima mache) nel classico gigante di Maribor a soli 16 centesimi dalla francese Tessa Worley, in una gara in cui la svizzera Lara Gut chiude terza staccata di 25 centesimi dalla Worley e davanti a Mikaela Shiffrin, che non spinge a sufficienza nella seconda manche e finisce giù dal podio.

Un distacco minimo che ha negato alla bergamasca il primo successo in carriera.



«Anche oggi pensavo di avere la possibilità di vincere – il suo commento, – mi sembrava l'occasione giusta perché dovevamo festeggiare l'ultima gara di una campionessa come Tina Maze che è sempre stata il mio punto di riferimento in pista e mi ha ispirato in questi anni.

«Non ce l'ho fatta di un nulla ma sono ugualmente contenta di essere nuovamente sul podio peccato, chiudo un periodo che in termini di piazzamenti non mi ha regalato granché, tuttavia sono sempre rimasta positiva perché sapevo che la condizione era ottima e i tempi nonostante le uscite erano buoni.

«Il fatto di non avere ancora vinto una gara non mi condiziona per nulla, dopo tutti gli infortuni di cui sono rimasta vittima è l'ultimo dei miei pensieri, adesso penso solo a rimanere lì, concentrata sulla mia sciata e a tirare le curve giuste, pronta ad aspettare il mio turno e sono sicura che continuando in questo modo arriverà molto presto. La dedica del secondo posto a chi va? Naturalmente a Tina Maze!»



Con lei altre 4 azzurre nelle 14: Manuela Moelgg termina 7ª a 1”20, Francesca Marsaglia 12ª a 1”91, Nadia Fanchini 13ª a 2”30 e Elena Curtoni 15ª a 2”54. Marta Bassino è uscita, mentre Irene Curtoni ha chiuso 27ªa 4”29.

Nella classifica assoluta Goggia è quarta con 547 punti, dietro a Shiffrin con 848, Gut con 643 e Worley con 563.

Quarto posto anche nella classifica di disciplina per Sofia, che sale a 265 punti.

Guida Worley con 500, davanti a Shiffrin con 415 e a Gut con 310.

