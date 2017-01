Golf – QS Asian Tour: Alessandro Tadini in finale, A. Zemmer out

07/01/2017

PGA Tour: Ryan Moore e Justin Thomas al commando – Jason Day non decolla (11°)

Alessandro Tadini, settimo con 277 colpi (69-71-66-71, -11), ha ottenuto un posto in finale nella Qualifying School Section B dell’Asian Tour, disputata sul percorso del Windsor Park&GC (par 72), a Bangkok in Thailandia.

Non è entrato tra i 25 promossi Aron Zemmer, 43° con 285 (69-71-71-74, -3).

Si è imposto con 268 (71-67-66-64, -20) il coreano Songgyu Yoo seguito a quatto colpi dal connazionale Youngjea Byun, dal giapponese Kento Nakai e dallo statunitense Ryan McCormick (272, -16).

Nell’altra gara al Suvarnabhumi G&CC (par 72), sempre a Bangkok, dove non vi erano italiani, hanno concluso in vetta con 266 (-22) il finlandese Janne Kaske, l’americano Sejun Yoon e il dilettante svizzero Michael Harradine (26 qualificati)

La finale (11-14 gennaio) avrà luogo sui due tracciati del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course). Saranno alla partenza 264 concorrenti che il taglio ridurrà a 100 dopo due giri. Al termine i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la carta piena per l’Asian Tour 2017.



L’australiano Jason Day, 11° con 139 (70-69, -7) colpi, ha guadagnato una posizione nel secondo giro del SBS Tournament of Champions, il torneo riservato ai vincitori della scorsa stagione con cui è ripreso il PGA Tour statunitense sul percorso del Plantation Course at Kapalua (par 73), a Kapalua nell’isola hawaiana di Maui.

Il numero uno mondiale, al rientro alle gare dopo una lunga assenza per infortunio, rende cinque colpi ai nuovi leader con 134 (-12), Ryan Moore (67-67) e Justin Thomas (67-67). Al terzo posto con 135 (-11) Patrick Reed e Jimmy Walker, al quinto con 136 (-10) Jason Dufner e al sesto con 137 (-9) il giapponese Hideki Matsuyama.

Qualche problema per Jordan Spieth, campione uscente, 19° con 141 (-5), e per Bubba Watson, 26° con 144 (-2).

Il montepremi è di 6.100.000 dollari.

