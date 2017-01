Trampolino: Samuel Costa cresce e avvicina il podio

07/01/2017

Il gardenese è quinto nella Gundersen di Lahti – Vince il tedesco Eric Frenzel

Prestazione importante di Samuel Costa nella Gundersen di Coppa del mondo disputata sul trampolino HS130 di Lahti che fra poche settimane assegnerà il titolo mondiale. Il ventiquattrenne poliziotto della Val Gardena ha raccolto un bellissimo quinto posto, facendo gara di vertice sia nella sessione di salto (conclusa al quarto posto), sia nella 10 km di fondo, in cui è riuscito a tenere il passo dei migliori.

Il suo piazzamento rappresenta il miglior risultato in carriera in una gara individuale (prima di oggi era arrivato due volte al settimo posto a Chaux Neuve nel 2016 e a Chaikovsky nel 2014) e regala grande carica alla squadra azzurra in vista dell'appuntamento di settimana prossima in Val di Fiemme.

Il successo (il quarto dell'anno) è andato al tedesco Eric Frenzel, che ha preceduto sul traguardo il finlandese Eero Hirvonen di 4"1, terzo posto per l'altro teutonico Johannes Rydzek a 26"4, quarto l'austriaco Wilhelm Denifl a 47"2 che proprio allo sprint ha preceduto Costa.

In classifica generale Frenzel sale a 554 punti contro i 530 di Rydzek e i 378 di Riessle, Costa è 17simo con 69 punti. Domenica 8 gennaio nuova Gundersen sullo stesso trampolino.



Ordine d'arrivo Gundersen HS130/10 km Lahti (Fin)

1 FRENZEL Eric 1988 GER 29:13.7

2 HIRVONEN Eero 1996 FIN 29:17.8 +4.1

3 RYDZEK Johannes 1991 GER 29:40.1 +26.4

4 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 30:00.9 +47.2

5 COSTA Samuel 1992 ITA 30:02.6 +48.9

6 RIIBER Jarl Magnus 1997 NOR 30:02.9 +49.2

7 RIESSLE Fabian 1990 GER 30:27.5 +1:13.8

8 ORTER Philipp 1994 AUT 30:28.4 +1:14.7

9 HEROLA Ilkka 1995 FIN 30:29.4 +1:15.7

10 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 30:29.5 +1:15.8

