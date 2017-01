A Treviso apre il Museo della Collezione Salce

07/01/2017

Hanno trovato collocazione, in grandi cassettiere tecnologiche, i 24.580 manifesti raccolti da Nando Salce e dalla moglie Regina Gregory

Treviso. La Raccolta Salce, che è la più importante del settore in Italia e in Europa divide il primato con il parigino Musée de la Publicité (oggi Museé des arts décoratives), per iniziativa del Ministero per i Beni Culturali - che ne è il proprietario - ha trovato collocazione finalmente adeguata.

In due antichi spazi nel cuore di Treviso, recuperati dal Ministero per la nuova funzione.

Si tratta della medievale Chiesa di Santa Margherita e dell'edificio comunicante con la Chiesa di San Gaetano, nella centralissima via Carlo Alberto.

Nella prima delle due, la chiesa di Santa Margherita, stanno trovando collocazione, in grandi cassettiere tecnologiche, i 24.580 manifesti raccolti da Nando Salce e dalla moglie Regina Gregory. E, accanto ad essi, i laboratori scientifici indispensabili per garantire la loro perfetta conservazione e manutenzione.





«Naturalmente questi ambienti sono stati pensati per la conservazione e non per una fruizione pubblica allargata, – chiarisce Marta Mazza, direttore del nuovo Museo Statale Collezione Salce. – Per ovvi motivi di conservazione e gestione l'accesso diretto a questo grande deposito sarà limitato agli studiosi.

«Tuttavia ciò che non può essere fisicamente messo a disposizione del pubblico, viene integralmente posto a disposizione di tutti, accedendo al sito www.collezionesalce.beniculturali.it dove vengono proposte le immagini di tutti i 24.580 nostri manifesti.

«A regime, a fine 2018, in Santa Margherita potrà essere ricavato anche uno spazio ulteriore per esposizioni dedicate.»







Dall'8 aprile sarà invece aperto al pubblico l'importate spazio per mostre temporanee del Museo Salce, ricavato dallo storico immobile annesso alla Chiesa di San Gaetano, già Chiesa dei Cavalieri Templari con il titolo di San Giovanni al Tempio.

Questi ambienti sono pronti ad accogliere mostre dedicate alla Collezione che, con ogni 4 mesi ne illustreranno una sezione, un tema o un autore.

I 4 mesi previsti per ciascuna mostra costituiscono il tempo massimo previsto dai protocolli di conservazione di questi preziosi e fragili materiali cartacei.

I visitatori delle mostre avranno la possibilità di ammirare anche il San Gaetano, chiesa ancora consacrata, che grazie a questo progetto ministeriale, viene finalmente riaperta.

Città e turisti ritrovano così un affascinante luogo di culto, da tempo escluso alle visite. Con la sua magnifica quadreria e un organo del grande Callido.







Per l'apertura degli spazi museali di San Gaetano, il Direttore Marta Mazza, ha previsto la prima di tre successive mostre di un ciclo denominato «Illustri persuasioni. Capolavori pubblicitari dalla Collezione Salce».

La mostra di apertura darà conto, per capolavori assoluti, della parte più antica della Raccolta, quella dedicata alla «La Belle Epoque».

Le mostre successive riguarderanno i manifesti del periodo «Tra le due guerre» e, infine, «Dal secondo dopoguerra al 1962».

In modo da offrire, nell'arco di un anno, un excursus, sia pure di estrema sintesi, nel percorso temporale della magnifica Collezione che accoglie manifesti datati tra il 1885 e il 1962.







Nel 1895, fu l'immagine di una procace donnina che campeggiava, per opera di Giovanni Maria Mataloni, nel manifesto della «Società Anonima Incandescenza a Gas» a colpire il giovanissimo Nando. Che, al prezzo di una lira, riuscì ad ottenere dall'attacchino comunale l'agognata immagine.

Era l'inizio di una passione che lo avrebbe portato, anche con l'aiuto della moglie Regina Gregory, ad accumulare nella loro casa migliaia di manifesti.

Nemmeno Nando riusciva a conoscere il numero dei pezzi da lui raccolti, tanto che l'inventario effettuato dopo il suo lascito della Collezione al Ministero li ha quantificati in poco meno di 25 mila, il doppio di quanto il collezionista supponesse.

Ma a colpire della Collezione Salce non è solo il dato quantitativo, oggettivamente strabiliante per una singola collezione privata, bensì sopratutto quello qualitativo.

Per questa sua passione Nando volle essere affiancato anche di esperti al massimo livello, creando una rete di rapporti che gli garantirono il meglio di quanto veniva proposto in Italia (ma non solo) nel settore della grafica pubblicitaria.







Così come riuscì a intessere rapporti di collaborazione con editori e tipografi specializzati nel ramo pubblicitario (Wild e Tensi di Milano, Alessandro Marzi di Roma, Salomone di Roma, Chappuis di Bologna, Ricordi di Milano, Cassan di Tolosa, Hirth's Verlag e Bruckmann di Monaco di Baviera), con le ditte e le aziende committenti, con gli stessi cartellonisti (del Mataloni, l'autore del primo manifesto collezionato, rimase ammiratore fedele, al punto da commissionargli il disegno della sua carta intestata), con gallerie specializzate (Sagot di Parigi).

«La realizzazione del nuovo Museo Salce, nella sua doppia sede in Santa Margherita e in San Gaetano, ha richiesto un investimento di oltre 6 di euro, interamente garantito dal Ministero per i Beni Culturali, – ricorda il Direttore del Polo Museale Veneto, Daniele Ferrara. – Grazie ad esso, a 55 anni dalla scomparsa del collezionista e dal sua lascito, la Collezione ha trovato una collocazione consona, dopo essere stata ospitata in modo provvisorio in diverse sedi, tra cui i Civici Musei di Treviso.

«Tutti i 24.580 manifesti Salce sono stati catalogati e fotografati e, con l'apertura del Museo, saranno disponibili anche online.

«Tappe di un progetto organico che ha consentito di assicurare loro una casa definita e che segna un momento importante per la valorizzazione pubblica di questo immenso, affascinate patrimonio.

«Che non riguarda solo la storia della comunicazione ma anche quasi un secolo di storia del costume dell'Italia e degli italiani.»



