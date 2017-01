El Dorigatti come el Berlusconi? – Di Cornelio Galas

07/01/2017

Ma vòt véder che quei del sindacato che ha fat quel comunicato no i è nài ai corsi de agiornamént sula deontologia, sula tutela dela praivaci?

Ho lèt, caro diretor Guido, quel che t'hai scrit su la storia tra el Dorigatti, el Degasperi dei zinque stele, el sindacato dei giornalisti.

Pòdo dirte na roba scièta? Me pàr, dì dopo dì, che la néva mèio quando la néva pèzo.

Soratùt quando, miga sècoi fa, l'Athesia - i crucchi ensòma - i ha comprà l'Alto Adige e el Trentino. Tant sbraitàr, tanti paroloni, ma me par che la gàza la sia nada entant... e bonanòt ai sonadori.

Se po' fés la stessa fim anca l'Adige... lassém perder!

De 'sta storia del Dorigatti quel che pù m'ha fat pensàr l'è che el sindacato 'l tìra 'n bàl la spósa del presidente del consiglio provinciale: la Marilena Guerra.

E che 'l parla anca de conflitti de interesse. El Dorigatti come el Berlusconi?

Ma alora, diaolporco, te méti que l'articol lì, se l'è vera, en prima pagina, titol gross, su tute le locandine, nò en mèz ai consuntivi dei mercadini de Nadal, dai...

Ensoma: èlo vera? Via che la vaga.



E anca el dì dopo riciàpo la notizia. Entervisto la Marilena: «Ma com'èla? Propri to marì, n'ex sindacalista, dài, dime la verità che te sfrùgni... anca ti».

Envéze no. Dopo che Dorigatti el risponde, tuti che fà zito.

Entànt però t'hai butà fòra velém...

Ma vòt veder che quei del sindacato che ha fat quel comunicato no i è nài ai corsi de agiornamént sula deontologia, sula tutela dela praivaci e altre robe che forsi l'è sòl monae tant per dir, tant per far veder che...

