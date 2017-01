Ancora droga nell’Alta Val di Sole

08/01/2017

I Carabinieri pizzicano degli spacciatori e segnalano gli assuntori

Una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Cles aveva da poco contestato a due ventenni della Val di Rabbi la detenzione per uso personale di due grammi di marijuana quando, ancora fermi nel parcheggio di un frequentato pub della Val di Sole, hanno riconosciuto due giovani (uno non ancora diciottenne) con precedenti penali in materia di uso e smercio di sostanze stupefacenti a bordo di un veicolo fuoristrada condotto da una ragazza della zona e hanno deciso di controllarli.

L’apparente tranquillità mostrata dai tre non ha fermato la curiosità dei militari i quali, nel dare un’occhiata all’interno dell’abitacolo, hanno constatato che il vano portaoggetti era stranamente chiuso a chiave.

Era lì dentro che i tre avevano nascosto un sacchetto porta gioielli contenente tre buste in cellophane con all’interno di ciascuna, rispettivamente, 15 dosi di MDMA in cristalli da mezzo grammo, 8 dosi di hascish da un grammo e una dose di MDMA in polvere del peso di circa un grammo.



La modalità di confezionamento delle parti di droga, ognuna in un involucro termosaldato di colore verde, riportante curiosamente il simbolo della foglia di marijuana, ha reso credibile la loro destinazione a terzi piuttosto che per un uso personale.

Tale supposizione è stata suffragata dal rinvenimento sulla persona del minorenne e presso l’abitazione del medesimo di diverse banconote di taglio compatibile col costo di una dose e di un bilancino di precisione.

Il ragazzo, a casa, aveva anche un flacone di benzodiazepine, sostanza piscoattiva molto usata tra gli assuntori di stupefacenti in combinazione con la droga, per aumentarne gli effetti.

Durante il trascorso ponte della Befana i Carabinieri della Compagnia di Cles hanno inoltre contestato la violazione amministrativa della detenzione per uso personale di droga a due ragazzi di Cagnò ed uno di Cles (i tre, che sono stati sorpresi a consumare droga in località Bersaglio di Cles, possedevano complessivamente 9 grammi di marijuana e due trita erba) e ad un quarantenne di Pellizzano che aveva con sé una dose di cocaina.

