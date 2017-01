Maltempo e viabilità in Italia alla fine del ponte dell’Epifania

08/01/2017

Resta difficile per via della neve la situazione nel Molise, in Abruzzo e in Puglia

Continua l’impegno della Polizia Stradale nell’attività di verifica della percorribilità delle strade nelle regioni d’Italia colpite dall’ondata di gelo e maltempo in questo lungo ponte dell’epifania.

Molti gli interventi di soccorso effettuati anche nella mattinata odierna, sebbene la situazione lungo l’Autostrada Adriatica A14 sia tornata alla normalità, atteso che al momento non sono in atto precipitazioni a carattere nevoso.

Tuttavia resta difficile la situazione in Molise lungo le strade statali SS87-SS650 e SS17 e sulla strada provinciale SP38 chiuse completamente al transito in alcuni tratti ed in altri transitabili solo con catene da neve montate o pneumatici invernali.

Situazione analoga in Abruzzo, lungo la SS17,chiusa al traffico tra Pettorano e Castel di Sangro, in Puglia ove sono chiuse al traffico la SS96 e la SS100 ed in Sicilia, ove lungo le strade provinciali e statali ricadenti sotto la provincia di Catania vige l’obbligo di percorrerle sono con pneumatici invernali o catene da neve montate.

