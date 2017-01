Attentato a Gerusalemme: uccise tre donne e un uomo, 15 feriti

08/01/2017

Un palestinese si è scagliato con un camion contro dei soldati appena scesi dall’autobus. È stato abbattuto come un cane

L’idea del camion lanciato a tutta velocità contro delle persone inermi ha fatto scuola, perché anche a Gerusalemme un terrorista palestinese ha usato la stessa tecnica piombando su un gruppo di soldati israeliani appena scesi da un automezzo pubblico.

Dopo aver travolto i militari, il killer ha fatto retromarcia per passare nuovamente sui corpi delle persone a terra.

Stavolta però ha dovuto fare i conti con i commilitoni delle vittime che gli hanno sparato ammazzandolo come un cane.

Pesante il bilancio. Quattro le vittime, tre donne e un uomo, tutti sui 20 anni, mentre i feriti sono una quindicina, alcuni dei quali gravi.

Hamas, da Gaza, ha espresso la propria soddisfazione per la morte dei quattro soldati e, visto che non ha fatto distinzioni, dello stesso terrorista.

© Riproduzione riservata