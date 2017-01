GOLF – Pga Tour: a Maui ci prova Justin Thomas

08/01/2017

Ma il giapponese Hideki Matsuyama è a 2 colpi e ha vinto 4 delle ultime 5 gare

Justin Thomas (201 – 67-67-67, -18) è rimasto da solo al comando a un giro del termine del SBS Tournament of Champions, il torneo riservato ai vincitori della scorsa stagione con cui è ripreso il PGA Tour statunitense sul percorso del Plantation Course at Kapalua (par 73), a Kapalua nell’isola hawaiana di Maui.

Nella corsa al titolo avrà per principale antagonista il giapponese Hideki Matsuyama, a ridosso con 203 (-16) colpi, reduce da quattro vittorie e da un secondo posto nelle precedenti cinque uscite.



In terza posizione con 205 (-14) William McGirt, Jimmy Walker e Ryan Moore, in vetta con Thomas dopo 36 buche.

Fuori gioco Patrick Reed, settimo con 207 (-12), Dustin Johnson, ottavo con 208 (-11), e Jason Day, numero uno mondiale a al rientro dopo un lungo stop per infortunio, 13° con 209 (-10). A

ncora lontani da una buona condizione di forma Jordan Spieth, campione uscente, 19° con 211 (-8), e Bubba Watson, 27° con 215 (-4), su 33 concorrenti.

Il montepremi è di 6.100.000 dollari.

