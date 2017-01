Elicotteri: surplus di lavoro, ma situazione sotto controllo

08/01/2017

C’è stato anche un guasto alla pala di un Dauphine che lo ha obbligato a terra

Molti interventi per gli incendi boschivi è un po' di sfortuna per un guasto a un pala che ha costretto i tecnici del nucleo elicotteri della Provincia a un tour de force per rimettere in linea tutti i mezzi disponibili.

La situazione è comunque sotto controllo, confermano al Servizio antincendi che ha organizzato la copertura delle emergenze attraverso il 118, in particolare nella fascia notturna tra le 18 di ieri e l'1 della scorsa notte.



In questo lasso di tempo è stato possibile sostituire una pala del velivolo Dauphine la cui incrinatura accidentale ne pregiudicava la sicurezza.

Parallelamente i tecnici hanno effettuato la manutenzione obbligatoria per un secondo mezzo - uno dei due Agusta AW 139 - che, a causa dell'intenso lavori di questi giorni, aveva raggiunto prima del previsto il limite di ore di volo oltre le quali i protocollo di sicurezza prevedono un check up.

Un'operazione che si concluderà entro questo pomeriggio.

L'altro Agusta si trova a Foggia per una manutenzione programmata e approfondita per la quale è necessaria l'assistenza di specialisti certificati.



Nel frattempo hanno continuato a lavorare anche gli altri due Ecureil, in particolare a supporto degli interventi sugli incendi boschivi.

Se, sotto il profilo dell'operatività dunque la situazione è sempre stata sotto controllo, val la pena richiamare ancora una volta tutti i cittadini alla massima prudenza, tenendo ben presente la vulnerabilità dei nostri boschi che la siccità prolungata rende più esposti al propagarsi delle fiamme.

