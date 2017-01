Bolzano: utenti soddisfatti del servizio help-desk della Provincia

08/01/2017

Superata nel 2016 la cifra record di 375.000 dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro in Alto Adige

Nel corso del 2016 sono pervenute alla Ripartizione lavoro della Provincia oltre 375.000 dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro; si tratta di dichiarazioni di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, così come di comunicazioni relative a variazioni.

Queste dichiarazioni, che ora possono essere effettuate solamente in forma digitale, sostituiscono tutte le precedenti dichiarazioni che dovevano essere effettuate alla Provincia, all’INPS, all’INAIL e, nel caso di lavoratori stranieri, alla Polizia.

Si tratta della cifra più elevata dall’avvio della dichiarazione elettronica obbligatoria nel 2008, afferma il direttore della Ripartizione lavoro, Helmuth Sinn, che attribuisce il record all’elevata dinamicità ed alla buona situazione del mercato del lavoro provinciale.

Recentemente l’Osservatorio del Mercato del lavoro ha svolto un’indagine tra gli utenti del sistema, soprattutto in merito al loro livello di soddisfazione riguardo all’help desk ed alla relativa documentazione.



Hanno preso parte all’indagine 622 utenti e 432 hanno compilato completamente il questionario. Il 46% dei questi erano datori di lavoro del settore privato , il 30% del settore pubblico ed il 24% consulenti del lavoro.

Il 29% delle risposte ha dato una valutazione ottima al sistema, il 64% buona.

«Solo il 7% delle risposte – afferma il direttore dell’Osservatorio del Mercato del lavoro, Stefan Luther – valuta il servizio come sufficiente e nessuno ha dato una valutazione negativa.»

Il 30% valuta la risposta dell’help-desk come «immediata», il 67% la definisce «rapida» e solo il 3% delle risposte ha valutato «lento» il servizio di risposta e di consulenza.

Gli aggettivi più frequenti in merito alla qualità del servizio sono stati «attento», «completo» e «preciso».

Sia Helmuth Sinn che Stefan Luther esprimono la loro soddisfazione per i risultati dell’indagine e ritengono che il servizio possa essere ulteriormente migliorato fornendo anche informazioni giuridiche in merito ai rapporti di lavoro.



Il servizio «Helpdesk» di «ProNotel2» è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30, al numero telefonico 0471 418558 o all’indirizzo e-mail: notel@provinz.bz.it.

