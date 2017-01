Pista lunga, Andrea Giovannini 6° agli Europei di Heerenveen

08/01/2017

Il pinetano classe '93 ottiene un bel piazzamento nella classifica allround – Top ten anche per Tumolero, 9°, con Ghiotto 17° – Nella generale sprint la

Andrea Giovannini, 23 anni, trentino di Piné – Photo Credit: ISU



Si conclude con un bel 6° posto nella classifica allround la corsa di Andrea Giovannini agli Europei di pista lunga disputati ad Heerenveen, in Olanda.

Nella terza ed ultima giornata della rassegna continentale il 23enne pinetano delle Fiamme Gialle Predazzo ha conquistato la 14ª posizione sui 1.500 in 1'49"82 e la 5ª nei 10.000 finali con il tempo di 13'41"37.



Non sono stati invece ammessi all'ultima prova Nicola Tumolero (Fiamme Oro Moena) e Davide Ghiotto (Cosmo Noale Ice): l'asiaghese classe '94, 9° sui 1.500, ha comunque centrato la top ten della classifica allround sfiorando anche la qualificazione ai 10.000 dopo la nona posizione finale nella generale.

Più lontano invece il 23enne vicentino, che ha terminato al 19° posto nei 1.500 classificandosi così 17° nella graduatoria complessiva dell'allround, proprio come aveva chiuso ieri dopo le prove sui 500 e sui 5.000.



Finisce invece al 12° posto complessivo della classifica sprint Francesca Bettrone, in risalita di due posizioni dopo la 14ª piazza parziale di ieri.

La pattinatrice della Cosmo Noale Ice è finita oggi 13ª nei 500 in 40"34 e 11ª nei 1000 in 1'19"72, migliorando così le prestazioni della seconda giornata di gare, quando aveva chiuso 15ª nei 500 e 13ª nei 1.000.

