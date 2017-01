Coppa Italia: Settimo Torinese sulla strada della Delta Informatica

08/01/2017

È in programma il 18 e 25 gennaio, mentre nei prossimi giorni si conosceranno i tempi di recupero di Aricò

Sarà la Lilliput Settimo Torinese l'avversaria della Delta Informatica Trentino nei quarti di finale di Coppa Italia di A2 femminile, in programma il 18 e 25 gennaio.

Nella giornata odierna si è infatti conclusa la tredicesima ed ultima giornata del girone d'andata: quinto posto finale per le gialloblù di Ivan Iosi, scavalcate in classifica proprio dalle torinesi.

Evitate trasferte particolarmente lunghe e dispendiose di energie fisiche e mentali, le gialloblù troveranno dunque sulla propria strada la formazione piemontese, che si è rivelata una delle principali sorprese positive della prima parte del campionato, tanto da chiudere l'andata immediatamente alle spalle delle prime tre della classe.



«Va bene così – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica – innanzitutto perché abbiamo confermato il quinto posto in classifica, poi perché in questa giornata abbiamo guadagnato un punto rispetto a Legnano e alla terza posizione.

«Quella di Settimo Torinese è un'opzione che ci garba, che ci eviterà una trasferta infrasettimanale lunga e dispendiosa e che ci regalerà l'occasione di vendicare la sconfitta subita in campionato.»

Il match d'andata dei quarti di finale si giocherà mercoledì 18 gennaio al Sanbàpolis di Trento mentre il ritorno è in programma sette giorni più tardi in Piemonte. Negli altri quarti di finale si sfideranno Filottrano con Palmi, Pesaro con Chieri e Legnano con Soverato.



Notizie incoraggianti sul fronte Ramona Aricò, reduce dall’infortunio muscolare al bicipite femorale accusato durante il terzo set del match con Chieri: la messinese domani o martedì sarà sottoposta ad un'ecografia che dovrà stabilire l'entità del trauma.

Le sensazioni nell'ambiente trentino sono però positive e c'è la speranza che la giocatrice possa tornare presto a disposizione di Iosi.

© Riproduzione riservata