Vincono il trentino Filippo Fontana e il bolzanino Jakub Dorigoni

08/01/2017

I due giovani talenti sul gradino più alto del podio tricolore a Silvelle di Trebaseleghe (Padova) nelle categorie juniores e under 23

Nella Photobicicailotto, il podio uomini juniores con Filippo Fontana.



UOMINI JUNIORES

Il trevigiano e figlio d’arte Filippo Fontana (Trentino Cross – Selle Smp) compie un autentico capolavoro e con una gara fantastica, al primo anno nella categoria, si laurea campione italiano di ciclocross della categoria Juniores.

La conferma del talento di questo ragazzo, già azzurro e protagonista di diversi appuntamenti importanti della stagione. Ha fatto praticamente gara a sé lasciando le briciole ai suoi avversari.

Medaglia d’argento per il valtellinese Bruno Marchetti (Melavì Focus Bike) e medaglia di bronzo per Nicola Taffarel (Cs Libertas Scorzè).



Parte a razzo il brianzolo Lorenzo Calloni (Selle Italia – Guerciotti – Elite) già al comando dopo la prima curva e che incute un ritmo forsennato alla gara sin dalle prime pedalate.

L’unico a tenergli testa è proprio il veneto Filippo Fontana. Il tandem si avvantaggia e dietro si accende la lotta anche tra gli inseguitori.

Nella seconda tornata una caduta taglia fuori dai giochi lo sfortunato Calloni, non può far altro che approfittarne Fontana per allungare ulteriormente e staccare inesorabilmente tutti gli avversari.



Per la medaglia d’oro si capisce presto che i giochi sono ormai decisi. Si lotta allora per un posto sui restanti gradini del podio.

Dalla mischia emerge nel finale il valtellinese Bruno Marchetti che va prendersi la medaglia d’argento. Alle sue spalle, per la medaglia di bronzo, se la giocano allo sprint l’altro trevigiano Nicola Taffarel che ha la meglio del biellese Edoardo Xillo della Selle Italia – Guerciotti – Elite.





Nella Photobicicailotto sopra il podio uomini under 23 con Jakub Dorigoni.



UOMINI UNDER 23

Senza alcun timore reverenziale, il bolzanino Jakob Dorigoni, al primo anno nella categoria Under 23, conduce una gara perfetta e si laurea campione italiano di ciclocross.

Il 18enne di Vadena, portacolori della Selle Italia Guerciotti, sul circuito di Silvelle è riuscito a staccare il trentino Daniel Smarzaro (Cyberteam) e terzo il friulano Nadir Colledani (Trentino Cross Selle Smp). rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo.

Nel corso del primo giro si avvantaggia subito una coppia, destinata a caratterizzare buona parte della gara. All’attacco sono Nadir Colledani e Jakob Dorigoni.

Dietro di loro un gruppetto inseguitore guidato da Michele Bassani (Work Service Liotto). Proprio Bassani, Stefano Sala (Selle Italia Guerciotti) e Federico Mandelli (Frm Factory Team) appaiono, in questa prima fase, gli inseguitori più decisi.



Nella fase centrale di gara, però, dietro alla coppia di testa si delinea un nuovo terzetto inseguitore composto dallo stesso Sala con Daniel Smarzaro e Michele Bassani.

Il peso del lavoro davanti verte soprattutto sulle gambe di Colledani, mentre Dorigoni si guarda bene di dare dei cambi al compagno d’attacco.

A tre giri dalla conclusione i due gruppetto si riuniscono e diventano in cinque a condurre la corsa.

Ma non c’è un attimo di respiro e in un batter d’occhio sono ancora Dorigoni e Colledani ad aprire nuovamente il turbo e a staccare tutti.

Ma è l’altoatesino Jakob Dorigoni ad averne di più: allunga solo al comando, spinge sui pedali, stacca tutti e vola verso la vittoria.

Dietro si accende la bagarre per le medaglie e ne esce Daniel Smarzaro che chiude secondo e si mette al collo la medaglia d’argento, bronzo per il generoso Nadir Colledani.

