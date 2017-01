Trading online, esistono gli investimenti azionari sicuri?

09/01/2017

Una piccola guida per muoversi in questo mercato, accessibile anche online

Quando si parla di investimenti azionari, il termine «sicurezza» abbinato alle speranze di rendimento è quanto mai aleatorio.

Le azioni sono infatti degli strumenti finanziari che, per loro natura, mal si adattano a quegli investitori che desiderano effettuare un po’ di trading online senza patemi d’animo, con redditività certa e costante, e senza grandi oscillazioni di mercato.

Di contro, gli investimenti azionari possono ben adattarsi a chi cerca un rendimento di lungo respiro, all’interno di un portafoglio finanziario che sia sufficientemente diversificato e rispettoso del proprio orizzonte temporale e del proprio livello di rischio.

Come scegliere le azioni più sicure

Naturalmente, quanto sopra non deve affatto lasciar intendere che le azioni siano «tutte uguali», e che all’interno dell’ampio panorama di titoli azionari non sia comunque possibile individuarne alcune che siano meno traballanti di altre in termini di speranze di rendimento e di solidità societaria.

Vediamo dunque, grazie al contributo esaustivo di https://www.giocareinborsa.com/, i 10 punti interrogativi per l’individuazione di un investimento azionario «abbastanza» sicuro:



1) La società è solida? Guardate all’economicità della società. Riesce a chiudere il bilancio in utile, o almeno con una marginalità operativa positiva? Da cosa sono costituiti i ricavi e i costi? Genera del flusso di cassa? Nessuno vorrebbe investire in una società sull’orlo del default…

2) Il management è competente? Una dirigenza competente ed efficiente è quel che ci vuole per guidare la società in un contesto non particolarmente agevole. Date pertanto un’occhiata alla fama e all’esperienza degli amministratori delegati, CEO, presidenti, direttori, e così via.

3) L’azienda è ben organizzata? Un altro aspetto molto importante di valutazione societaria è relativa alla sua struttura aziendale: se è ben diversificata e specializzata, si tratta di un punto di vantaggio che è bene valutare con attenzione.

4) Il business plan vi convince? Date sempre uno sguardo attento e critico al business plan e ai piani industriali. Sono realmente convincenti e percorribili? Che rischi inglobano? Se non riuscite in maniera autonoma a compiere tale analisi, fatevi aiutare dagli studi analitici degli osservatori…

5) I prodotti / servizi sono diversificati? Concentrare tutto il proprio giro d’affari su un unico prodotto / servizio espone l’azienda al rischio di essere completamente dipendente dal trend assunto dal relativo business. Meglio invece puntare su un portafoglio di servizi e prodotto più ampio e diversificato, e periodicamente rinnovato.

6) L’azienda è innovativa? L’azienda deve innovare e adeguarsi ai tempi che cambiano. Valutate pertanto se la vostra società target sia in grado di adeguarsi prontamente alle nuove richieste di mercato e ai nuovi obiettivi.

7) La società opera su più mercati? Così come concentrare tutti i propri sforzi su un unico prodotto / servizio può essere deleterio, lo stesso può dirsi sulla concentrazione territoriale. Meglio pertanto diversificare geograficamente i propri interessi, evitando così di essere dipendente dal trend assunto dai propri business in un unico territorio.

8) Gli utili sono in crescita? L’utile o l’utile adjusted (quello rettificato e normalizzato) dovrebbero essere in crescita, o per lo meno stabili. Nel caso in cui non fosse così, indagate sulle cause sottostanti!

9) Da cosa è composto il fatturato? Non fatevi ingannare da un valore della produzione molto alto. Prendetevi un po’ di tempo per comprendere da cosa dipende!

10) Quali sono le previsioni che gli analisti hanno fatto sulla società? Considerato che è molto difficile possedere gli strumenti giusti per poter compiere le migliori stime sulla società, fatevi dare una mano dagli esperti, analizzando dossier e report di agenzie di rating, banche d’investimento e non solo.

