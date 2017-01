Addio a Mario Miranda, uno dei fondatori di Matematica

09/01/2017

Il professore è morto nei giorni scorsi. Il cordoglio dell’Ateneo di Trento e del Dipartimento di Matematica

Matematica perde uno dei suoi fondatori.

L’Università e in particolare il Dipartimento di Matematica piangono la scomparsa di Mario Miranda e ricordano il suo ruolo di primo piano soprattutto nello sviluppo delle scienze matematiche a Trento.

Miranda si è spento nei giorni scorsi a 80 anni appena compiuti.

Studioso di alto profilo e socio dell’Accademia dei Lincei, Miranda era stato chiamato a Trento quando l’Università di Trento negli anni Settanta aveva deciso di sviluppare l’area scientifica e tecnologica con l’istituzione dell’allora Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.



Il comitato ordinatore, che era presieduto da Ezio Clementel, definì il primo progetto della facoltà: apertura del corso di laurea in Fisica e del corso di laurea in Matematica con i soli indirizzi didattici e apertura del biennio propedeutico in Ingegneria.

Le lezioni ebbero inizio nell’anno accademico 1972-73 con compiti didattici assegnati a docenti di altre università.

Miranda, matematico, formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa con Ennio De Giorgi, si trasferì a Trento nel novembre 1974.

Il consiglio di facoltà era così costituito da lui insieme a Fabio Ferrari e Marco Toller.



Una delle prime decisioni che venne presa fu di aprire, sia per la matematica sia per la fisica, anche gli indirizzi generali e applicativo.

«Una decisione – ricordava Miranda in occasione del quarantesimo dell’Ateneo – che, fermo restando l’impegno a formare docenti per la scuola media, confermava l’intenzione di fare della facoltà di scienze di Trento un centro di ricerca pura e applicata.»

Una figura che tanto ha dato allo sviluppo dell’Università di Trento.

Lui stesso ne scrive nel contributo «I primi anni di vita della Facoltà di Scienze» – disponibile in allegato – pubblicato nel volume «L’Università a Trento. 1962-2002» edito in occasione dei quarant’anni dell’Ateneo.

