I Carabinieri arrestano un marocchino su ordine di carcerazione

09/01/2017

I militari dell'Arma lo hanno identificato alla stazione di Trento nel corso di un controllo

I militari della Stazione Carabinieri di Trento hanno tratto in arresto un 55enne marocchino, pregiudicato, abitante nella provincia di Verona, colpito da ordine di carcerazione emesso nel mese di novembre del 2014 perché condannato dall’Autorità Giudiziaria di Trento a scontare una pena di mesi 10 di reclusione per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’uomo controllato nella mattina del 7 gennaio nel centro storico di Trento nell’ambito di un servizio coordinato, veniva fermato da una pattuglia della Stazione di Trento che dopo aver accertato il provvedimento in atto sul suo conto e completato le formalità di rito provvedeva ad associarlo presso la locale casa Circondariale di Spini di Gardolo.

Nel corso dell' ultimo week end delle festività natalizie sono state oltre 200 le persone e circa 90 i mezzi controllati nel corso dei servizi perlustrativi effettuati dal personale dell'Aliquota Radiomobile e da quello delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Trento.

Tre le segnalazioni al Commissariato del Governo nei confronti di altrettanti giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente tipo «hashish», oltre 30 i controlli effettuati nei confronti di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

