Maltempo: la viabilità in Italia aggiornata alle 19 di oggi

09/01/2017

La Stradale continua a consigliare di mettersi in viaggio nelle zone colpite dalla neve solo se strettamente necessario e comunque attrezzati

>

Viabilità Italia continua a monitorare le condizioni della circolazione stradale e ferroviaria lungo le principali vie di comunicazione del Paese ed in special modo nelle aree geografiche interessate dalle intense precipitazioni nevose di questi ultimi giorni.

Si consiglia di mettersi in viaggio in quelle zone solo se strettamente necessario e di avere montati pneumatici invernali o di avere disponibili catene da neve da montare prontamente sugli pneumatici in caso di necessità. Prima di effettuare spostamenti si raccomanda di informarsi sulle condizioni meteo in atto ovvero previste lungo gli itinerari da percorrere.

Al momento le maggiori difficoltà si registrano in Molise ed in Puglia lungo le strade statali e provinciali che ricadono nella competenza territoriale delle province di Bari e Taranto.

Si segnalano deboli nevicate senza riflessi per la circolazione lungo la autostrada A16, nel tratto compreso tra Avellino e Lacedonia, e lungo la autostrada A14 tra Pescara Sud e Vasto Sud.



Previsioni meteo

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte e sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla serata, il persistere di nevicate, localmente fino al livello del mare, su Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, sopra i 200-400 metri sulla Calabria, e sopra 600-800 metri sulla Sicilia, ovunque con quota neve in graduale aumento, con apporti al suolo deboli, localmente moderati sulla Sicilia.

Dal mattino di domani, inoltre, previste nevicate, anche a quote di pianura, su Liguria, Lombardia, Veneto e Marche, con apporti al suolo generalmente deboli.

Dal pomeriggio, poi, attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale accompagnate da forti raffiche di vento e locali grandinate, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati localmente moderati. Le temperature molto basse determineranno ancora diffuse gelate.



Limitazioni di circolazione per i mezzi pesanti in Puglia e Basilicata

Si segnala che il Prefetto di Bari ha emanato l’ordinanza prot. n. 1100/Prot.Civ/2017 del 06.01.2017 con la quale viene fatto divieto di circolazione a tutti i mezzi pesanti, senza catene o pneumatici da neve, su tutte le strade statali e provinciali fino a cessate esigenze.

Inoltre lungo la SS 100 nel tratto compreso tra Sammichele di Bari e Gioia del Colle, è interdetta la circolazione dei mezzi privati privi di catene o di pneumatici invernali.

È, invece, interdetta la circolazione dei mezzi privati sulle seguenti strade statali anche se muniti di pneumatici da neve o catene: SS. 96 nel tratto Altamura- Palo del Colle, S.P. 18, S.P. 235 e S.P 236 nel tratto Cassano Murge- Jesce, S.P. 127 (Ospedale Miulli-Santeramo), SP 238 (Altamura- Corato), SP 39 (Stazione Poggiorsini), S.P. 230 delle Murge, SP 231 (Andriese-Coratina) S.P. 234 di Castel del Monte, S.P. 35 Raccordo Ruvo di Puglia- Gravina in Puglia, fino a cessate esigenze.



Il Prefetto di Taranto ha disposto l’interdizione alla circolazione su tutte le strade statali e provinciali, di veicoli con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, se non muniti di catene o pneumatici da neve, fino a cessate esigenze. Lungo la SS 100 tra svincolo A/14 e Mottola e tra San Basilio e Gioia del Colle è peraltro interdetta la circolazione dei mezzi privati privi di catene o di pneumatici invernali. Inoltre, sempre fino a cessate esigenze, è interdetta la circolazione dei mezzi privati, anche se muniti di pneumatici invernali o catene da neve, sulle seguenti strade: SS 7 tra casello Mottola San Basilio direzione Castellaneta e Laterza; strade provinciali riconducibili ai comuni di Laterza, Ginosa e Castellaneta.



Il Prefetto di Foggia e Brindisi, hanno prescritto che tutti gli autoveicoli circolino sulle strade statali e provinciali del territorio di competenza con catene adeguate ai pneumatici montati o con pneumatici invernali, fino a cessate esigenze.



Il Prefetto di Lecce e Barletta Andria-Trani hanno prescritto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti senza catene o pneumatici da neve, sulle strade provinciali e sulle strade statali fino a cessate esigenze.



Il prefetto di Campobasso ha disposto che fino alle ore 22.00 del 10 gennaio 2017 la circolazione dei veicoli e complessi di veicoli, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva autorizzata superiore alle 7.5t, avvenga tramite l’impiego delle catene montate lungo tutte le strade provinciali e lungo le seguenti strade statali che attraversano il territorio di competenza: SS. 17, SS 87, SS 647, SS 645 dal Km 1+070 al km 3.700.



Viabilità stradale principale chiusa per neve

Regolare la circolazione sulla rete autostradale nelle regioni colpite dalle abbondanti precipitazioni nevose.

Ancora chiusure per neve sulla viabilità statale:

Molise:

- SS 87 dal Km 173 al km 178;

- SS 212 dal Km 99 al Km 104;

- NSA 340 dal Km 250 al Km 258;

- NSA 366 dal Km 9 ak km 10+200;

- NSA 278 dal Km 63 al Km 68.

Puglia:

- SS 7 dal km 591 al Km 595.

Sicilia:

- SS 185 dal km 22 al km 40.

© Riproduzione riservata