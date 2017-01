Brunico: bloccata estorsione tra i letti d’ospedale

09/01/2017

Arrestato dai carabinieri un kosovaro che da un anno minacciava un paziente

Da circa un anno un cittadino di nazionalità kosovara, residente a Brunico, minacciava un paziente ricoverato presso il locale ospedale, al fine di estorcergli denaro.

Ma stamane i Carabinieri della Compagnia di Brunico hanno posto fine a questa triste vicenda e lo hanno arrestato.

I fatti iniziano circa un anno fa quando la vittima, forse individuata per caso dal suo aguzzino tra i degenti dell’ospedale, dopo le prime minacce iniziava a consegnare piccole somme di denaro al suo carnefice.



Quando gli incontri si sono fatti più frequenti e le richieste sempre più pressanti, la vittima, fortemente preoccupata, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri.

Le prime indagini hanno iniziato a riscontrare quanto raccontato dalla vittima, le cui condizioni di salute, frattanto peggioravano.

Tutti gli episodi di minaccia e violenza subiti causavano, nei mesi, stati d’ansia e forte preoccupazione nella vittima che, fortunatamente, ha potuto contare sul supporto del personale medico del reparto del nosocomio brunicense ove era ricoverata.



I militari del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Brunico, frattanto, raccoglievano prove e riscontri ed eseguivano numerosi servizi di osservazione presso l’ospedale.

Conclusi tutti gli accertamenti, i militari hanno deciso di appostarsi nei pressi dell’ospedale proprio nei giorni in cui si riteneva che il carnefice si ripresentasse.

Ed è così che stamane i Carabinieri sono intervenuti proprio a bloccare l’ennesima e – questa volta – ultima estorsione, fermando l’uomo proprio mentre si appropriava della somma di danaro in contanti che si era appena fatto consegnare dalla sua vittima.



È stata così scritta la parola fine a questa triste storia: si sono strette le manette ai polsi del cinquantenne kosovaro, da tempo residente nel comune di Brunico e già noto alle forze dell’ordine, restituendo la giusta serenità alla sua vittima.

L’arrestato, che ora dovrà rispondere di estorsione continuata e atti persecutori, è stato condotto al carcere di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bolzano e comparirà davanti al Giudice per la convalida nei prossimi giorni.

