8 gennaio 2017: la motonave «Italica» attracca a Baia Terra Nova

09/01/2017

Sta proseguendo nonostante le avverse condizioni meteo la 32esima spedizione italiana in Antardide con 58 persone impiegate

Domenica 8 gennaio 2017 la M/N Italica, proveniente dal porto di Lyttelton (NZ), è arrivata a Baia Terra Nova e ha attraccato vicino la banchisa, che permette di accostare la nave in sicurezza come se fosse una banchina portuale.

Le avverse condizioni meteo-marine non hanno permesso di proseguire nello scarico di materiale e nello sbarco del personale che era destinato alla Stazione Mario Zucchelli, da impiegare nel 2° turno di lavoro.

La M/N Italica, è così salpata da Baia Terra Nova per affrontare la prima parte delle attività scientifiche previste dalla Campagna Oceanografica 2017.

È stato possibile nominare il capo spedizione dell’Italica, Nicola La Notte dell’ENEA, che coprirà il ruolo fino al termine della campagna antartica, in quanto era riuscito ad imbarcarsi.

La Notte ha svolto dai primi di novembre anche il ruolo di Station leader presso la Stazione italo-francese Concordia.

Ad oggi il personale presente a bordo è complessivamente di 58 unità.

