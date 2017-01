GOLF – QS Asian Tour: Tadini prova a riprendere la «Carta»

10/01/2017

Nella finale della Qualifying School in campo 223 concorrenti provenienti da 30 nazioni

Alessandro Tadini prova a riprendere la ‘carta’ per l’Asian Tour, che già aveva avuto lo scorso anno, nella Qualifying School Final Stage (11-14 gennaio) in programma sui due tracciati del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course) a Bangkok in Thailandia.

Saranno alla partenza 223 concorrenti - in rappresentanza di 30 nazioni - che il taglio ridurrà a 80 dopo due giri.

Al termine delle 72 buche i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la ‘carta’ piena per l’Asian Tour 2017.



Tadini, 43 anni, professionista da 22 con quattro vittorie nel Challenge Tour e trascorsi anche sull’European Tour, ha buone chances di arrivare alla carta.

Ha superato lo Stage1 terminando al settimo posto con un mix di ottimo gioco e di esperienza, mentre non hanno avuto il pass Aron Zemmer e Rocco Sanjust.

Tra gli altri giocatori in grado approdare al circuito asiatico ricordiamo l’australiano Richard Green, 45enne da tempo nell’European Tour dove ha ottenuto tre titoli e altri due nel circuito di casa, l’inglese William Harrold, un successo nel Challenge Tour, e i thailandesi Arnond Vongvanij e Chawalit Plaphol, di buona quotazione, ma reduci da un periodo di appannamento.

