Arrestato a Campitello di fassa un Kazaco forsennato

10/01/2017

Forse perché aveva bevuto troppo, il turista ha perso il controllo e ha reagito con violenza anche con i carabinieri: condannato per direttissima a quasi tre mesi

Nella serata di ieri, 9 gennaio 2017, i gestori del Bar «Na Bela Vida» di Campitello di Fassa chiedevano aiuto Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cavalese, in quanto un turista straniero, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool, stava creando notevoli problemi all’interno dell’esercizio pubblico, molestando con il suo comportamento gli avventori e danneggiando alcune suppellettili del locale.

Immediatamente di recava sul posto una pattuglia del Radiomobile in turno serale che, sostenuta dalla Polizia locale della Val di Fassa, riusciva ad immobilizzare e neutralizzare il soggetto, diventato via via sempre più aggressivo e violento, sia nei confronti dei clienti del bar che verso gli stessi militari e operatori della polizia locale.

L’uomo veniva identificato per il sottonotato cittadino del Kazakhistan, in soggiorno turistico in Campitello di Fassa, presso il residence «Aritz».



Durante gli accertamenti di Polizia giudiziaria da parte dei militari, l’uomo improvvisamente, probabilmente ancora in preda alla notevole quantità di alcool ingerito, iniziava a inveire i modo molto fisico e minaccioso sia contro i presenti e contro i militari, tentando di colpirli con calci e pugni.

Immediatamente immobilizzato, è stato ammanettato e tradotto in stato di arresto presso la Compagnia di Cavalese.

Ascoltato dal magistrato di turno, Dr.ssa Silvi, è stato trattenuto in stato di arresto presso le camere di sicurezza della caserma, fino al giudizio direttissimo fissato per la mattinata del giorno successivo.

E l’indomani, puntualmente, è stato condannato dal Tribunale di Trento alla pena di due mesi e giorni 20 di reclusione. Ovviamente, con pena sospesa.

© Riproduzione riservata