«Idee Sposi», il matrimonio perfetto si organizza a Trento Fiere

10/01/2017

Dal 13 al 15 gennaio a Trento la più importante fiera del Triveneto dedicata al matrimonio

Massimiliano Peterlana, Milo Marsili e Roberto Stanchina.



C’è chi dice sì. E anche le statistiche lo confermano: nel corso del 2015, in Trentino, si sono celebrati 1.563 matrimoni, il 4,5% in più rispetto all’anno precedente.

E per tutte quelle coppie che hanno deciso di sancire davanti al mondo la comunione del proprio destino, altrettante si preparano a immaginare e progettare il giorno più bello del loro percorso insieme.

È per loro che Keeptop Fiere ha chiamato a raccolta ancora una volta i migliori professionisti, trentini e non solo, che si distinguono per la qualità della loro proposta e la cura dei servizi offerti nel meraviglioso pianeta del matrimonio e rendono Idee Sposi un appuntamento imperdibile dell’inverno trentino.



Giunta alla XIV edizione forte di una formula ormai ampiamente collaudata, che garantisce ai visitatori un’offerta completa, a trecentosessanta gradi, la kermesse assicura la più grande varietà di soluzioni in ogni settore merceologico e per ogni tipo di clientela grazie alla settantina di espositori presenti fra professionisti e aziende.

Il settore più rappresentato è quello che più si identifica nel sogno della sposa, ovvero il suo abito per il grande giorno: ma le proposte sono ampie e diversificate anche per l’outfit dello sposo e di parenti e invitati, con una vasta selezione di abiti da cerimonia.

Immancabile e abbondante anche la proposta dei professionisti della ristorazione, con servizi di catering, hotel e ristoranti a disposizione per presentare le proprie prelibatezze, senza dimenticare la possibilità di scoprire e conoscere location da sogno in angoli inaspettati del Trentino.



E poi naturalmente le bomboniere, fra le quali un’attenzione particolare è riservata a quelle solidali, un’emozione esclusiva regalata da mani speciali, che si può scegliere di acquistare per aiutare chi ne ha più bisogno, e la competenza di almeno una decina di fotografi fra i quali scegliere lo scatto più adatto alle proprie esigenze per fissare in maniera indelebile il giorno del sì.

Non mancano nemmeno l’abilità dei wedding planner, le creazioni di parrucchieri ed estetisti, i gioielli più esclusivi, i fioristi più originali, le pasticcerie più raffinate, gli specialisti nei dettagli di stile, coloro che si potrebbero occupare della musica e dell’animazione dell’intera giornata: insomma, a Idee Sposi c’è davvero tutto quello che può essere utile per pianificare e organizzare il matrimonio. E una volta che la missione è stata portata a termine, si può pensare anche alla luna di miele, facendosi consigliare la meta più vicina ai propri desideri dalle agenzie di viaggio presenti in fiera, disponibili anche a creare liste nozze ad hoc.



«Gli ingredienti della fiera sono quelli tradizionali – osserva il presidente di Keeptop Fiere Milo Marsili – ma ciò che la rende davvero speciale sono la selezione e l’alto livello della proposta espositiva. Si tratta di una manifestazione ormai irrinunciabile non solo per i futuri sposi, ma anche per chi vi aderisce e ormai da anni non teme rivalità nell’intero Triveneto».

«Idee Sposi funziona sempre meglio – conferma Massimiliano Peterlana, vicepresidente di Confesercenti, sin dagli albori vicina alla kermesse – e rinsalda la sinergia fra le numerose imprese trentine dei diversi settori che vi partecipano».

«Grazie a questa fiera già con un’unica visita si riesce a delineare la bozza del proprio matrimonio, perché vi si trova il meglio della proposta wedding del Trentino – sottolinea anche Roberto Stanchina, assessore con delega per le politiche economiche e agricole, tributi e turismo del Comune di Trento – che si tratti di matrimoni religiosi o civili, o di unioni civili, a Idee Sposi ognuno può trovare ciò che cerca per il giorno più bello».



Insomma, grazie a un format consolidato e di successo, i futuri sposi hanno un’opportunità unica per conoscere il meglio del mercato wedding e cerimonia e di vivere in anteprima il giorno del tanto atteso SÌ: i padiglioni di Trento Fiere accoglieranno i visitatori venerdì 13 gennaio dalle 16 alle 19, sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle 10 alle 19. L’ingresso costa 7 euro, il biglietto ridotto 4 (per over 65 oppure compilando l’apposito modulo all’indirizzo www.ideesposi.eu o tramite coupon sui giornali).

