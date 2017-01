La nuova Trento Fiere sorgerà a Piedicastello, all’Ex Italcementi

10/01/2017

Anche la struttura provvisoria sorgerà là ed entrerà in funzione entro l’estate 2018

>

In occasione della tradizionale conferenza stampa di Idee Sposi, giunta alla 14ª edizione, l’assessore comunale Roberto Stanchina (foto) ha dato notizie certe sul futuro della location delle esposizioni del capoluogo.

Anzitutto le fiere resteranno in Via Bramasco finché non ci sarà una nuova sede in grado di ospitarle.

La location provvisoria è stata individuata in quella che diventerà la sede definitiva: a Piedicastello, nell’area della Ex Italcementi.

La struttura sarà fatta con elementi modificabili nel tempo e nello spazio in modo che a lavori ultimati sia possibile adattarla al progetto definitivo.

Visti i tempi richiesti dagli appalti, si prevede che l'attuale Trento Fiere resterà in funzione fino all’estate 2018.

Per la sistemazione definitiva non servirà molto più tempo, perché le opere di urbanizzazione a quel punto saranno già esistenti.



La nuova sede avrà 5.000 metri quadri come quella attuale, mentre la pertinenza complessiva sarà di 26mila metri quadrati.

In funzione alla nuova sede – ma non solo – sono previsti posteggi fino a 2.500 posti macchina.

Visto lo spazio disponibile, oltre alla struttura espositiva sono in fase di studio altre iniziative, tra le quali un posto per grandi spettacoli.

Una passerella ciclopedonale (coperta e con tapis-roulant) sarà costruita sul fiume Adige per collegare gli 800 metri che separeranno la nuova struttura a Via Verdi.

Insomma, per Piedicastello – tra le Gallerie e Trento Fiere – sarà una nuova vita sia sociale che culturale.

Secondo noi, migliore.

© Riproduzione riservata