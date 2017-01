Omicidio Huber: i Carabinieri del RIS sulla scena del crimine

10/01/2017

Anterselva: Per più di 8 ore i militari sono rimasti nel piccolo appartamento, e non si esclude che vi faranno ritorno per completare le indagini scientifiche

I Carabinieri del RIS di Parma sono entrati nella scena del crimine di Rasun di Sotto.

Karl Huber, un uomo di 60 anni costretto sulla sedia a rotelle, era stato trovato ucciso la mattina del 5 dicembre scorso con almeno 7 accoltellate.

I sigilli apposti all’abitazione vicina alla Chiesa del piccolo comune montano, sono stati rimossi oggi dagli investigatori per far entrare le «tute bianche» dell’investigazione scientifica.

Non si è mai fermato, infatti, il lavoro dell’Arma per stringere il cerchio intorno all’assassino dell’anziano disabile di Rasun di Sotto, trovato cadavere il 5 dicembre scorso, attinto da diversi colpi di un’arma da taglio.

I Carabinieri del Reparto Operativo di Bolzano hanno eseguito stamattina un lungo e approfondito sopralluogo insieme ai colleghi del noto Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, per ricercare ulteriori tracce lasciate dall’autore dell’omicidio, usando strumenti di tecnologia avanzata e complesse procedure di sopralluogo.



Le attività di indagine, coordinate dal dott. Igor Secco della Procura della Repubblica di Bolzano, hanno ricostruito, nelle trascorse settimane, ogni momento degli ultimi istanti di vita dell’anziana vittima, cercando di ordinare ogni tassello del complesso mosaico di tessere che compone l’intricato delitto.

Molte le persone che sono state ascoltate dai Carabinieri per chiarire la vicenda, molti quelli che si sono presentati anche spontaneamente ai militari per rendere dichiarazioni su quanto era a loro noto o su quanto avevano visto quel giorno.

Tutti gli elementi sono stati analizzati dagli investigatori che oggi hanno deciso di tornare nell’abitazione ove è occorso l’omicidio per svolgere approfondimenti e ulteriori esami.

Per più di 8 ore i militari del RIS sono rimasti nel piccolo appartamento, e non si esclude che vi faranno ritorno per completare le indagini scientifiche che sono state loro delegate.

