In partenza il festival Teatro della Meraviglia

10/01/2017

Dal 13 al 22 Gennaio 2017 al Teatro Sanbàpolis la Scienza e l'Arte danno spettacolo

Venerdì 13 Gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Sanbapolis prende il via, con lo spettacolo Luce dalle Stelle (foto), il Teatro della Meraviglia, festival di Teatro e Scienza, un progetto nato da un’idea del Teatro Portland e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento e l’Opera Universitaria.

Il Teatro della Meraviglia rappresenta una novità assoluta non solo per Trento ma per l’intero panorama nazionale e proporrà al pubblico otto eventi esplicitamente legati al «racconto scientifico», quattro spettacoli teatrali e quattro «Augmented Lectures», che uniranno numerosi professionisti del mondo della scienza e dell’arte.

«L’Arte ci da una ragione per vivere. La Scienza scopre come continuare a vivere. Entrambe sono necessarie e spesso il confine fra Arte e Scienza è labile. Dopo tutto ogni ricercatore di scienza è anche un po’ artista e ogni artista è ricercatore. L’atto della creazione è un atto artistico, l’invenzione è arte!»

Con questa frase gli organizzatori del festival hanno voluto spiegare la connessione fra il mondo artistico e quello scientifico.

Il teatro della Meraviglia vedrà impegnati fisici, scienziati, professori, attori, musicisti, pittori e chef, con modalità e mezzi differenti condurranno il pubblico alla scoperta di alcune fra le idee e teorie scientifiche più eccitanti di questo nostro tempo.



Verrà raccontato anche il lato umano della scienza e saranno proprio i professionisti che lavorano a stretto contatto con essa che, attraverso narrazioni, dimostrazioni spettacolari, performance e molto altro inviteranno il pubblico a riflettere, capire e conoscere questo mondo per allontanare la diffidenza che spesso suscita.

Gli eventi del Festival mirano ad avviare un processo che possa alimentare curiosità e processi di conoscenza del mondo scientifico che verrà raccontato in modo professionale e accattivante, appassionato e responsabile, divertente e profondamente innovativo.

Tutti gli eventi del festival sono pensati per un pubblico di non specialisti, curiosi e amanti delle arti sceniche che vogliono approfondire le loro concezioni scientifiche senza l’impegno di «dovere capire tutto» ma con il desiderio di venire invogliati ad essere stimolati a vedere il mondo con occhi diversi, meravigliati dalla bellezza che esso ci propone e che spesso non riusciamo a percepire.

Il Teatro Sanbàpolis, che ospita il festival, è il luogo ideale per il teatro della Meraviglia perché rappresenta l’unione perfetta fra il mondo dell’alta formazione accademica e quello dell’incontro artistico.

La prima parte del festival si svolgerà nel fine settimana dal 13 al 15 gennaio mentre la seconda sarà dal 20 al 22 gennaio.

Due fine settimana all’insegna della scienza, del teatro, della cultura e del divertimento.

