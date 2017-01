Volley Rosa, Notizie incoraggianti da Delta Informatica Trentino

10/01/2017

Ramona Aricò: «Sto meglio, spero di rientrare quanto prima per aiutare la squadra in una fase della stagione molto importante»

Notizie incoraggianti sul fronte Ramona Aricò. L'opposto messinese di Trento, uscita per infortunio nel match di sabato scorso contro Chieri, sta meglio anche se per conoscere esattamente i tempi di recupero si dovrà ancora attendere qualche giorno.

«Sto meglio – conferma Ramona – e riesco a camminare senza particolari problemi e senza avvertire dolore.

«Assieme allo staff tecnico e medico della società dobbiamo ancora capire esattamente cosa sia accaduto e quali possano essere i tempi di recupero ma rispetto a sabato sera sono molto fiduciosa di poter rientrare quanto prima.

«Una settimana di stop credo ci voglia ma per la doppia sfida di Coppa Italia con Settimo Torinese spero davvero di essere a disposizione e pienamente recuperata.»



La Delta Informatica Trentino tornerà in campo domenica alle 18 al Sanbàpolis per affrontare Mondovì nella prima giornata del girone di ritorno, mentre mercoledì sera ospiterà sempre nell'impianto universitario di Trento Sud la Lilliput Settimo Torinese nel match d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di A2 femminile.

