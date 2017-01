Lighty, operazione riuscita: tra quattro settimane il rientro

10/01/2017

L'esterno bianconero operato oggi al menisco dal dottor Benigni di Villa Igea

Buone notizie per David Lighty. L'esterno bianconero infatti è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia al menisco mediale del ginocchio destro, lesionatosi domenica sera in occasione del match perso dalla Dolomiti Energia ad Avellino.

L'intervento, eseguito dal dottor Giorgio Benigni nel primo pomeriggio di oggi, è perfettamente riuscito.

Per Lighty, che è stato già dimesso dall'ospedale Villa Igea nel tardo pomeriggio di oggi e inizierà a breve la riabilitazione, lo staff medico bianconero coordinato dal dottor Fabio Diana stima il rientro in campo in quattro settimane.

