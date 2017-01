Cambiamenti in arrivo per i giornali «Trentino» e «Alto Adige»

10/01/2017

Riapriranno le redazioni di Rovereto, Riva del Garda e Merano – La stampa dei giornali avverrà nella rotativa di Athesia, con nuovi fascicoli

Il 2017 si apre con una serie di novità per i quotidiani «Trentinjo» e «Alto Adige».

Dopo il recente cambio di proprietà, con la maggioranza della società editrice Seta passata dalla Finegil a Athesia, editore anche del quotidiano di lingua tedesca «Dolomiten», i due quotidiani in lingua italiana, da 10 anni stampati a Mantova, da oggi vengono nuovamente stampati a Bolzano.



Ma non è l’unico cambiamento. Per la prima volta i giornali escono in fascicoli dedicati a vari temi e a speciali, come Affari, Weekend e La domenica dell’Alto Adige e, come ha annunciato, nel suo editoriale il direttore, Alberto Faustini, sono state riaperte anche le redazioni di Merano, Rovereto e Riva del Garda.



«Avete in mano un giornale che sta cambiando, un giornale che sta investendo, un giornale che a 72 anni ha ancora una gran voglia di scrivere con voi lettori e per voi lettori molte pagine importanti, – ha spiegato Faustini. – È iniziata una nuova stagione. Tutta da vivere e da raccontare.»

