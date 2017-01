Espulsi dalla Thailandia i due altoatesini trappa-bandiere

10/01/2017

Si tratta di due altoatesini di Naturno che, in stato di ebbrezza alcolica, hanno fatto qualcosa che in Italia «non sarebbe stata giudicata grave»

Sono stati scarcerati i due giovani altoatesini di Naturno arrestati in Thailandia per aver strappato alcune bandiere di quel paese.

Si tratta di Tobias Gamper e Ian Gerstgrasser di 18 e 20 anni che, al termine di un processo per direttissima, sono stati condannati a una pena pecuniaria.

I due ragazzi sono stati trasferiti alla capitale Bangkok, da dove saranno espulsi.



Una telecamera di sorveglianza li aveva ripresi mentre strappavano e gettavano a terra due bandiere thailandesi e il filmato ha fatto il giro dei media locali.

I due si sono giustificati dicendo che avevano bevuto un po’ troppo e che si trattava dunque di una bravata da ebbrezza alcolica.

Nella loro difesa, hanno asserito che non volevano essere offensivi, in quanto vivono in un paese (l’Italia) «dove la bandiera non è così importante».

