10/01/2017

La poesia composta dal nostro Giuseppe Maiolo al ritorno dal «magico» Nepal

Il nostro amico Giuseppe Maiolo, che segue la rubrica del l’Adigetto.it «Psiche e dintorni», è stato recentemente in Nepal insieme con la moglie Giuliana Franchini (nella foto).

La magia di quei luoghi ha ispirato il nostro psicologo, che ha composto la poesia che pubblichiamo qui si seguito.

Prossimamente daremo spazio al progetto di cooperazione internazionale che, con l’Associazione psicologi dell’Alto Adige, stanno portando avanti in Nepal.



ANNAPURNA

Al confine del cielo

ho trovato una lama di roccia

nel solco freddo della notte

Ho atteso il ritorno del dio

che dorme dentro una pagoda dorata



Pokhara la vedi

ascolta canti di templi buddisti

appesi alla porta del Tibet

e L'Himalaya

ha un suono rarefatto di fronte alla luna



Ma all'alba

la cordigliera

divampa

In mille elementi che senti sulla pelle.



Allora mi chiedo

se sul tetto del mondo

si oscura anche qui la mente

mentre ogni Buddha che incontri

sorride al suo loto di luce

Oppure mi aspetto che anche lo sherpa

abbia sogni sbiaditi

al crepuscolo dei desideri



Sale il sentiero alle vette

e il corpo fatica

ma l'anima profuma di neve

nascosta tra i sassi

Ogni scomposto pensiero

si ferma

al canto Hindu

della preghiera

e l'umana follia

si ricompone in attesa del nirvana

O forse

-mi sembra-

svanisce dentro il mantra monotono

di un monaco scalzo



È un Om di suoni impazziti

Il Nepal che incontro

accanto allo Stupa

Sento un vento abbacinante

di segni ruotare scalzo

dove lo Shiva divino

che ama e distrugge

è smorfia avida

colma d'incenso e campane



Domani, se aspetti,

ti porto una giostra di occhi ridenti

avvolti in un Sahri bordato

di oro e seta

che sanno ascoltare

il rumore del sole

dove sciolgono le nebbie sull'Annapurna.

Giuseppe Maiolo

