Gentiloni è stato ricoverato al Gemelli per un intervento

11/01/2017

Ha avuto un malore al rientro da Parigi ed è già stato sottoposto a un intervento di angioplastica – Ne avrà fino a sabato

Il presidente del Consiglio Paolo Gentioni ha avuto un malore al rientro da Parigi. È stato immediatamente portato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica.

I comunicati tendono a precisare che si tratta di «un piccolo malore», però il Presidente resterà in ospedale fino a sabato.

Tecnicamente al presidente del consiglio è stato applicato uno «stent a un vaso periferico».



Lo stent è un tubicino in rete usato per riparare le arterie ostruite o indebolite, che serve a impedire che le arterie si ostruiscano o si blocchino di nuovo.

Il posizionamento dello stent di solito avviene durante un intervento di angioplastica, eseguito per ripristinare la normale circolazione sanguigna nelle arterie ostruite o bloccate.

A quanto ci è dato di sapere, l’intervento è perfettamente riuscito e il Presidente riprenderà al più presto la sua piena attività.

