Un vino, un’azienda/ 28 – Di Gianni Pasolini

11/01/2017

«Esegesi 2012» di Eugenio Rosi: grande interpretazione di un uvaggio bordolese

>

Trentino è certamente terra di Marzemino e Teroldego, ma pochi sanno che esiste una produzione vinicola che da oltre 50 anni offre vini rossi dal respiro internazionale.

Stiamo parlando dei tagli bordolesi, cioè vini ottenuti da uvaggi (principalmente Cabernet e Merlot) che vengono sapientemente utilizzati per confezionare un vino che regala grandi soddisfazioni all’assaggio, se ben assemblato.

Eleganza ed equilibrio sono proprio le caratteristiche che solitamente emergono all’assaggio di questi vini, dove due o più uve suonano una sinfonia senza aggredirsi l’un l’altra, offrendo un orchestrazione del gusto che intriga e appaga.



Esegesi, l’evocativo nome di questo taglio bordolese, racchiude il significato stesso di questa filosofia e di questa parola: interpretazione.

Eugenio Rosi, piccolo per produzioni ma grande per rispetto del territorio e ampia visione interpretativa dei vitigni coltivati, ci offre in questo Esegesi 2012 la sua interpretazione del taglio bordolese.

Colore rosso rubino carico, consistente nel calice, al naso intenso, pulito e complesso, stimola l'olfatto alla ricerca delle eleganti sfumature che ci regalano i due vitigni, dove ritroviamo sentori di frutta rossa sotto spirito e speziature che derivano sia dalle caratteristiche organolettiche dei vitigni, oltre ad un passaggio in botte.



In bocca il frutto sotto spirito si sposa perfettamente ad un morbido tannino che asciuga il palato, lasciando una persistenza di ciliegia e speziatura che ben sostengono a tavola preparazioni di gran gusto: da primi piatti asciutti a base di carne, a secondi legati al nostro territorio, anche a base di selvaggina o a formaggi stagionati.



Gianni Pasolini

www.vinotube.it