GOLF – E. Molinari, Bertasio e Geerts (am) al Southafrican Open

11/01/2017

Al Qualifying School Final Stage dell'Asian Tour, Tadini inizia a metà classifica

Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Philip Geerts, dilettante del Parco di Roma GC, prendono parte al BMW South African Open (12-15 gennaio), torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour in programma al Glendower GC di City of Ekurhuleni in Sudafrica.

Stella del torneo il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e deciso a tornare leader del world ranking. Tra i suoi più attendibili avversari i sudafricani, che sono in numero preponderante e che si affidano, tra gli altri, alle due glorie Ernie Els e Retief Goosen, al campione uscente Brandon Stone, a Hennie Otto, vincitore di due Open d’Italia, a Thomas Aiken e a Jaco Van Zyl. Altri possibili protagonisti gli inglesi Andy Sullivan e David Horsey, il gallese Jamie Donaldson, Trevor Dodds della Namibia e due giovani emergenti, il francese Romain Langasque e il belga Thomas Detry.

Per Molinari e Bertasio è il terzo impegno stagionale. Entrambi sono usciti al taglio in Australia, poi il primo ha ottenuto un buon 14° posto a Hong Kong e appare avviato verso la miglior condizione.

Bertasio, 67° a Hong Kong, sta cercando il passo dell’ottima scorsa stagione. Philip Geerts, che sta facendo esperienza in un mini circuito sudafricano, è entrato nel field con il secondo posto (67, -5) nella qualifica al Benoni CC alle spalle del sudafricano Callum Mowat (65, -7).

Il montepremi è di 1.035.000 euro con prima moneta di 164.409 euro.

Diretta su Sky.



QS Asian Tour: Alessandro Tadini inizia a metà classifica

Alessandro Tadini è al 91° posto con 70 (-2) colpi dopo il primo giro della Qualifying School Final Stage dell’Asian Tour in svolgimento sui due percorsi del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course) a Bangkok in Thailandia.

In una graduatoria molto corta sono in vetta con 64 (-8) lo statunitense William Cannon e l’australiano Todd Sinnot, seguiti a un colpo da otto giocatori tra i quali l’inglese William Harrold, il giapponese Motonari Nakagawa e il coreano Youngjea Byun.

Il torneo si disputa su 72 buche. Hanno preso il via 222 concorrenti - in rappresentanza di 30 nazioni - che il taglio ridurrà a 80 dopo 36.

Al termine i primi 35 in graduatoria e i pari merito al 35° posto avranno la ‘carta’ piena per l’Asian Tour 2017.

