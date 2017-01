Dolomiti Energia, c'è l'accordo: ufficiale il ritorno di Sutton

11/01/2017

L'ala ritorna a Trento dove l'anno scorso giocò 57 gare ufficiali a oltre 7 punti e 4 rimbalzi di media – Buscaglia: «Dom conosce il gruppo e si inserirà rapidamente»

Dolomiti Energia Trentino annuncia di aver raggiunto un accordo per la seconda parte della stagione 2016-2017 con l'ala Dominique Sutton.

30 anni, 196 cm per 97 chili di peso, Sutton ritornerà a Trento, dove l'anno passato ha prodotto una stagione da 7,7 punti, 4,6 rimbalzi e 1,2 recuperi di media in campionato e 9,1 punti e 4,8 rimbalzi in Eurocup, dopo aver giocato la prima metà di questa stagione a cavallo tra Germania e Francia.

Con la maglia di Ulm Dominique ha disputato 8 gare di campionato contribuendo con 7,4 punti, 4,5 rimbalzi e 1,3 recuperi in poco più di 16 minuti di impiego alla striscia vincente di un sin qui imbattuto Ratiopharm, aggiungendo 7,5 punti e 1,5 recuperi a sera nelle 4 gare della prima fase di Eurocup disputata, e superata, dai tedeschi.



Terminato il contratto di due mesi che lo legava al club tedesco, Sutton è passato poi al Nancy, formazione che occupa l'ultima posizione del campionato francese, cui l'ala ex Trento ha portato in dote la consueta dote di energia in aggiunta a numeri importanti (11,2 punti, 6,6 rimbalzi e 2,0 recuperi in 28 minuti a gara), che non sono però sin qui bastati a invertire il trend negativo della stagione dei transalpini. Nei giorni scorsi Nancy ha quindi deciso di rilasciare il 30enne di Durham.

Nella sua carriera Sutton, uscito dall'università di North Carolina Central dopo aver frequentato i primi due anni di collega a Kansas State, ha vinto la NBA D-League con la maglia dei Santa Cruz Warriors in cui fu compagno dell'attuale playmaker bianconero Aaron Craft.

Sutton, che ha già ultimato le pratiche necessarie per il suo arrivo in Italia e in questa stagione aquilotta vestirà il numero 2, sarà a Trento già dalle prossime ore per iniziare il proprio lavoro individuale con lo staff bianconero, con l'obiettivo di aggregarsi al gruppo già da questo fine settimana ed essere schierato nel corso del test che la Dolomiti Energia disputerà mercoledì prossimo alle ore 19 al PalaResia di Bolzano contro la Grissin Bon Reggio Emilia (ingresso gratuito).





MAURIZIO BUSCAGLIA

(coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO)

«Diamo il bentornato a Dom, che dopo una stagione in bianconero passata in crescendo tornerà in un ambiente in cui è di casa, e in un gruppo che conosce bene anche nei suoi nuovi elementi, dato che oltre ad aver disputato un campionato intero con Craft ha già giocato con Lighty e conosce bene pure Hogue.

«Questo gli permetterà di potersi inserire molto rapidamente nei nostri meccanismi, mettendoci fin da subito a disposizione le sue qualità. Siamo convinti che la sua grande intensità sul perimetro, la sua capacità di correre il campo in contropiede, la sua straordinaria versatilità difensiva ci daranno una grande mano ad equilibrarci tecnicamente e tatticamente.»

