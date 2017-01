La Consulta rigetta il referendum sull’articolo 18 (Job Acts)

11/01/2017

Ha dichiarato invece ammissibili i referendum sui voucher e sulla responsabilità appaltante-appaltatore

La Corte costituzionale si è espressa sul referendum per l’abolizione dell’articolo 18 così come modificato dalla legge intitolata «Job Acts».

Ammesso invece il referensum sui voucher e quello sulla responsabilità in solido appaltante-appaltatore.

L’udienza, che è avvenuta a porte chiuse, ha dunque detto no al referendum sull’articolo 18, per il quale la CGIL aveva raccolto 3,3 milioni di firme.

