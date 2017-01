Si separano le strade di Nomikou e Delta Informatica Trentino

11/01/2017

Delta Informatica Trentino comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l'atleta Maria Nomikou.

Le due parti, nella serata di ieri, hanno trovato l'accordo per interrompere anticipatamente e consensualmente il contratto che legava la schiacciatrice greca alla Delta Informatica fino al termine della stagione.

Il presidente Roberto Postal e l'intero CdA della società augurano a Maria un futuro ricco di soddisfazioni personali e sportive, ringraziandola per il contributo offerto alla squadra in questa prima parte della stagione.

L'esperienza di Maria Nomikou in maglia gialloblù si conclude con 11 presenze collezionate nel girone d'andata, nelle quali l'ellenica ha realizzato 59 punti personali.

Contestualmente la società comunica di essere alla ricerca della laterale che andrà a sostituire Nomikou nel reparto schiacciatrici a disposizione di mister Ivan Iosi.

